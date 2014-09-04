Дизайн ИМ спорт товаров

Нужно нарисовать несколько картинок для страниц сайта. Разрешение 2000х200 пикс., Тематика Трубы, производство, газ, нефть, металлургия… Прикрепил примеры со старых сайтов, нужно сделать что то подобное, но креативней-современнее. + к картинкам применить ...