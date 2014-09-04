Дизайн ИМ спорт товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок188 просмотров

Необходимо нарисовать 3 эскиза страниц из макетов в moqups.

+ Необходимо отрисовать всплывающие формы.

+ Логотип

Есть бриф от заказчика.

Работаем без предоплаты.

\Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Озвучивайте ваши цены и сроки.

11 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$75
5 дней
Работой доволен! Всегда на связи, изменения вносились оперативно, все было выполнено в соответствии с ТЗ.
Четкое тз, своевременная оплата. Отличный заказчик, приятно сотрудничать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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