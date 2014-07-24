Основные задачи по Проекту GOлова (go-lova.ru): 1. Установить логотип на сайт (файл пришлю в векторе), можно его доработать 2. На основе Логотипа доработать дизайн сайта (HTML) 3. Доработать баннер (файлы ...
Отрисовка внутренних страниц
Для сайта компании нужно нарисовать внутряки,стиль главной флэт.
Нужно порядка 4 – 5 внутренних страниц.
Стоимость работ из расчета 15-20 дол. час.
Заявки фрилансеров
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