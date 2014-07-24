Дизайн лендинга по ТЗ + вёрстка

Лендинг для агенства недвижимости.

Будет чёткое ТЗ. Где что нужно расположить и как. Будет макет - структура.

С примерами, скриншотами и ссылками на другие сайты.

Нужно будет всё это красиво оформить.

На лендинге будет содержаться:

Главная | Горячие предложения | Подобрать недвижимось | Купить | Продать | Обменять | О компании | Контакты

Для каждой страницы своя достаточно простая графика нужна.

По вёрстке:

Вверху меню должно опускаться при прокрутке страницы вниз.

Все страницы внутренние, на одной странице разположены.

При прокрутки страницы вниз - анимированно появляются все элементы дизайна, контент.

Хотелось бы чтобы посетителю не грузилось всё сразу. Подгружалось только при прокрутке или переходу по ссылке.