Необходим дизайн главной и 4 внутренних страниц для сайта-визитки. Нужен стильный деловой дизайн подобно этому сайту http://yarpartner.ru/ Цвета: Синий, зеленый, белый Бриф на дизайн находится во вложении. Эскизы ...
Создание главной страницы сайта
Всем добрый день, есть проект - разработать дизайн сайта для строительной компании, сейчас хотим начать с главной страницы.
Подробного ТЗ пока нет.
Бюджет на главную страницу у нас отдельный. После того как сделаем ее, перейдем к разработке всего сайта.
- Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я считаю, что ваше сообщение это спам и сразу отказываюсь от работы с вами. П.С: очень много роботов, которые даже не читают задачу.
- Обязательно пришлите ссылку с примером главной страницы(необязательно по строительству), которую вы делали и которая соответствует нашему бюджету.
- Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это. Студиям просьба не обращаться.
Готовы работать по предоплате или через сделку без риска.
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