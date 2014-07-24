Дизайн для сайта Нестория (есть прототип)

Отрисовать дизайн для савйта Нестория на основе прототипа http://etbvz2.axshare.com/#p=home, но с некоторыми правками и доработками.

Срок - 3 недели.

Доработки (отрисовка страниц, которых нет в прототипе):

-Профиль

-Восстановление пароля-всплывающее окно

-Избранное, Форма "Отправить материал" - форма обратной связи

-Страница материала детально (аналогично странице материала Альбом http://etbvz2.axshare.com/#p=страница_фото , но только для одной фотографии/книги/песни/фильма)

Правки:

-шапка сайта - новая картинка (во вложении)

-Левое меню на странице Расширенный поиск http://etbvz2.axshare.com/#p=search - картинка во вложении

-Главная страница правое меню - убрать вкладку Похожие.

Возможно в ходе работы будут еще подобные незначительные правки.

Просьба в заявках указать 2-3 ссылки на сайты, которые сделаны по вашим макетам!