Дизайн для сайта Нестория (есть прототип)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок225 просмотров

Отрисовать дизайн для савйта Нестория на основе прототипа http://etbvz2.axshare.com/#p=home, но с некоторыми правками и доработками.

Срок - 3 недели.

Доработки (отрисовка страниц, которых нет в прототипе):

-Профиль

-Восстановление пароля-всплывающее окно

-Избранное, Форма "Отправить материал" - форма обратной связи

-Страница материала детально (аналогично странице материала Альбом http://etbvz2.axshare.com/#p=страница_фото , но только для одной фотографии/книги/песни/фильма)

Правки:

-шапка сайта - новая картинка (во вложении)

-Левое меню на странице Расширенный поиск http://etbvz2.axshare.com/#p=search - картинка во вложении

-Главная страница правое меню - убрать вкладку Похожие.

Возможно в ходе работы будут еще подобные незначительные правки.

Просьба в заявках указать 2-3 ссылки на сайты, которые сделаны по вашим макетам!

11 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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