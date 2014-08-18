Дизайн сайта по натяжным потолкам

Необходим дизайн главной и 4 внутренних страниц для сайта-визитки.

Нужен стильный деловой дизайн подобно этому сайту http://yarpartner.ru/

Цвета: Синий, зеленый, белый

Бриф на дизайн находится во вложении. Эскизы дизайна не прикреплены — в брифе приводятся примеры по внешнему виду страниц и элементов из понравившихся сайтов.

Пожалуйста, указывайте ориентировочные цены и сроки работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям.