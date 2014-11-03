Отрисовать 3-4 картинки на главную

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок336 просмотров

Нужно нарисовать несколько картинок для страниц сайта.

Разрешение 2000х200 пикс., Тематика Трубы, производство, газ, нефть, металлургия…

Прикрепил примеры со старых сайтов, нужно сделать что то подобное, но креативней-современнее.

+ к картинкам применить некий дизайн по краям — так же приложил как именно (фото 3)

11 лет назад
alex237396
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Сотрудничество не состоялось лишь по тому что отпала потребность. А так человек адекватный, которых не так много на этом сайте )
Желаю удачи Вам с проектами, Александр!

Заявки фрилансеров

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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