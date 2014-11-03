Лендинг для агенства недвижимости. Будет чёткое ТЗ. Где что нужно расположить и как. Будет макет - структура. С примерами, скриншотами и ссылками на другие сайты. Нужно будет всё это красиво оформить. ...
Отрисовать 3-4 картинки на главную
Нужно нарисовать несколько картинок для страниц сайта.
Разрешение 2000х200 пикс., Тематика Трубы, производство, газ, нефть, металлургия…
Прикрепил примеры со старых сайтов, нужно сделать что то подобное, но креативней-современнее.
+ к картинкам применить некий дизайн по краям — так же приложил как именно (фото 3)
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