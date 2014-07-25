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Сделать дизайн для сайта по готовому схематичному
Нужно сделать дизайн(ширина 1000px) для сайта холодильного оборудования, кондиционеров и их сервисного обслуживания. Есть схематичный дизайн компоновки элементов, допускается изменение в сторону улучшения дизайна.
Всего нужен дизайн 6-и страниц:
1)главная страница 1500р+500р(доработка логотипа)=2000р
2)каталога кондиционеров 500р
3)карточка товара – кондиционер 500р
4)каталог холодильного оборудования 500р
5)каталог продукции для раздела (холодильные витрины) 500р
6)статейная страница - сервисное обслуживание(статья с картинками) 500р
Итого: 4500 руб.
Требования к дизайну:
Цвета: светлый сайт с добавлением синих или зеленых тонов
Tребования к PSD:
1) Понятные названия слоев, разбивка на группы.
2) Активные элементы, ссылки(те на которые навели курсор мыши) должны быть выделены в отдельную группу, чтобы можно было легко включить/выключить активность элемента.
Срок на все: 4 дня
Оплата: WMR, Qiwi, Yandex
Без предоплаты.
Сдельная, поэтапная оплата(сделали главную, получили 2000р и так далее)
После каждой оплаты мне нужен исходный PSD файл готовой страницы.
схематичный дизайн, и более подробное описание в приложении
Заявки фрилансеров
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