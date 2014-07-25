Сделать дизайн для сайта по готовому схематичному

Нужно сделать дизайн(ширина 1000px) для сайта холодильного оборудования, кондиционеров и их сервисного обслуживания. Есть схематичный дизайн компоновки элементов, допускается изменение в сторону улучшения дизайна.

Всего нужен дизайн 6-и страниц:

1)главная страница 1500р+500р(доработка логотипа)=2000р

2)каталога кондиционеров 500р

3)карточка товара – кондиционер 500р

4)каталог холодильного оборудования 500р

5)каталог продукции для раздела (холодильные витрины) 500р

6)статейная страница - сервисное обслуживание(статья с картинками) 500р

Итого: 4500 руб.

Требования к дизайну:

Цвета: светлый сайт с добавлением синих или зеленых тонов

Tребования к PSD:

1) Понятные названия слоев, разбивка на группы.

2) Активные элементы, ссылки(те на которые навели курсор мыши) должны быть выделены в отдельную группу, чтобы можно было легко включить/выключить активность элемента.

Срок на все: 4 дня

Оплата: WMR, Qiwi, Yandex

Без предоплаты.

Сдельная, поэтапная оплата(сделали главную, получили 2000р и так далее)

После каждой оплаты мне нужен исходный PSD файл готовой страницы.

схематичный дизайн, и более подробное описание в приложении