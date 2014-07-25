Требуется web-дизайнер

Для создания сайтов шаблонов - а точнее оформления несложных шапок сайтов требуется дизайнер с владением фотошопа не ниже среднего.

Сайтов шаблонов для оформления много - имеется минимальный план, 10 шапок для 10 шаблонов в день.

Главное условие: постоянная доступность и выполнение ежедневного плана + план нужно выполнять в том числе и в выходные дни, т.к. задача срочная.

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

У кого голосового общения нет - не беспокоить!

Ждем Ваших предложений!