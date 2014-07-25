Нужно сделать дизайн(ширина 1000px) для сайта холодильного оборудования, кондиционеров и их сервисного обслуживания. Есть схематичный дизайн компоновки элементов, допускается изменение в сторону улучшения дизайна. Всего нужен дизайн 6-и страниц: 1)главная страница ...
Требуется web-дизайнер
Для создания сайтов шаблонов - а точнее оформления несложных шапок сайтов требуется дизайнер с владением фотошопа не ниже среднего.
Сайтов шаблонов для оформления много - имеется минимальный план, 10 шапок для 10 шаблонов в день.
Главное условие: постоянная доступность и выполнение ежедневного плана + план нужно выполнять в том числе и в выходные дни, т.к. задача срочная.
Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)
У кого голосового общения нет - не беспокоить!
Ждем Ваших предложений!
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