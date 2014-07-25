Добрый день! Мне необходимо создать и установить простенький дизайн для уже работающего сайта на wordpress. Сайт-ориентир relation1.ru/. По сути надо сделать точно такой же дизайн, заменив фоновой узор и картинку в шапке. ...
Дизайн для Blogger
Требуется дизайнер для блога по тематике заработка в интернете.
Требуется сделать тёплый, уютный, светлый дизайн с оригинальной уникальной шапкой, футером.
Блог на платформе Blogger.
Примеры в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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