Подробное тз прилагаю, ваша цена за главную и внутренние? сроки горят Дизайн должен быть стильным, на высоком уровне по стилю, концепции.
Дизайн главной страницы
Требуется нарисовать главную страницу
Имеется:
Логотип;
Концепция;
Старый сайт;
Нужно:
+ Адаптивность;
+ Простота;
+ Удобство;
Желательно:
~ шрифт
Не нужно:
- градиентов;
- глянца;
- отражений.
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