Вот сайт http://moda.pro2b.net/ Текст смотрится нечитаемо и некрасиво. Сколько будет стоить работа? Сроки?
Дизайн элементов внутреннего блока сайта
Стили и элементы верстки (блоки, формы, фото, списки, галереи, иконки, и т.д.)
Главная и вторая готовы.
Жду примеры работ, ориентировочную стоимость и сроки.
Подробное ТЗ предоставляется после согласования информации выше.
Заявки фрилансеров
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