Ищем копирайтеров/рерайтеров по теме "Похудение"

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка695 просмотров

Здравствуйте!

В связи с запуском новых проектов ищем копирайтеров/рерайтеров для долгосрочного сотрудничества (минимум до конца 2014 года), готовых выполнять достаточно большие объемы.

Нам требуются удаленные сотрудники на создание текстов по следующим тематикам:

Женские (диеты, похудение, фитнес и т.п.) - 40 руб/1 тыс. знаков без пробелов

Исполнителям мы гарантируем:

- Своевременную оплату без задержек раз в неделю на электронные кошельки либо банковские карты

- Индивидуальный подход к определению объемов (какое кол-во знаков в неделю вам удобно писать - столько и пишете)

- Простые темы (думаю, все понимают, насколько большое количество исходников есть в интернете по традиционным женским тематикам).

- Очень большие объемы и, как следствие, возможность зарабатывать очень много - зависит лишь от вашей работоспособности.

Мы не обсуждаем финансовые условия проекта (цена за 1 тыс знаков указана окончательная) и не работаем по предоплате (попробуйте убедить воспитанных еще в СССР бухгалтеров крупной компании, что им нужно заплатить кому-то за работу, которая еще не сделана :)). В качестве своеобразного гаранта честности работодателя выбранным кандидатам я предоставлю ссылки на сайт компании и ее профиль на HH + оплату тестового задания в день приема текста.

Если вас заинтересовала вакансия, просим выполнить тестовое задание: написать текст объемом в 1 тыс. знаков по теме «Упражнения для похудения ног». Тестовые задания выбранных кандидатов будут оплачены в тот же день, если же текст по каким-то причинам не подходит и сотрудничество невозможно - он оплачен не будет (разумеется, мы аргументированно поясним, по каким именно причинам считаем работу некачественной). Прошу отметить, что вариант задания для всех одинаков и понятно, что тексты нигде использоваться не будут - вы сможете распорядиться ими в дальнейшем по своему усмотрению. Тексты можно отправлять мне в ПМ либо на почту, указанную в профиле.

11 лет назад
T_Smirnova
Татьяна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранные исполнители

i_chorniy
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
30 дней
Игорь написал нам несколько текстов по тематике "Фитнес", и, действительно, очень хорошо разбирается в данной теме.
Татьяна хороший заказчик и просто приятный человек. Работать с ней было легко и в удовольствие. Всем рекомендую.
startmaster333
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
30 дней
Ольга - очень старательный исполнитель, всегда готова выслушать объективную критику и исправить отмеченные ошибки.
Татьяна - отличный заказчик! Никаких нареканий в плане сотрудничества нет! Спасибо за интересный проект и колоссальный опыт!

Заявки фрилансеров

i_chorniy
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
startmaster333
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Составление базы мобильных телефонов для рассылки

    Необходимо составить базу мобильных номеров телефонов юристов, которые предлагают свои услуги, по указанным мной каталогам для дальнейшей рекламной SMS рассылки по этим номерам. Номера телефонов привязать к фамилиям и адресам (область, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер, автор статей

    Международная компания приглашает к сотрудничеству копирайтера для регулярного написания редакционных статей, продающих текстов, аналитических материалов. Тематика: HR, кадровое дело, управление человеческими ресурсами, трудоустройство, собеседования, резюме, трудовое законодательство, приём на ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Технические статьи на сайт

    $50

    энергетической компании требуется журналист для написания ( с последующей заливкой их на сайт) технических статей на заданную тему и согласно предоставленных ключей оплата 40 руб/1000 знаков.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи на тему Кованые изделия

    Надо написать 10 статей. Темы и направленность для 5 штук есть, 5 - на ваше усмотрение в рамках направления. Минимум 1400 символов. Интересует цена сразу за 10 статей. При положительном опыте работы заказ будет значительно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт 15 статей для печатного каталога.

    Добрый день! Есть проект, разработка печатного каталога, в этом каталоге будет 15 статей-тем, которые и нужно подготовить. Текст для этих статей уже подобран, его нужно подредактировать, выделить главное, уместить на горизонтальную страницу А4 ( ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для email-рассылки женской тематики

    Написание статей для email-рассылки подписчикам сайта oxanazubkova.com Тему, структуру и ссылки на материалы к каждой рассылке будет давать сама Оксана. Писать нужно в стиле Оксаны. Ее статьи можно посмотреть ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подготовка контента для размещения в группе VK

    $100

    Всем привет! Для группы о музыке необходимо предложить различные направления контента (цитаты музыкантов и их дни рождения уже есть). Предложить необходимо прямо в заявке. Условие: по выбранному направлению возможно ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад