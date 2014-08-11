Необходимо составить базу мобильных номеров телефонов юристов, которые предлагают свои услуги, по указанным мной каталогам для дальнейшей рекламной SMS рассылки по этим номерам. Номера телефонов привязать к фамилиям и адресам (область, ...
Ищем копирайтеров/рерайтеров по теме "Похудение"
Здравствуйте!
В связи с запуском новых проектов ищем копирайтеров/рерайтеров для долгосрочного сотрудничества (минимум до конца 2014 года), готовых выполнять достаточно большие объемы.
Нам требуются удаленные сотрудники на создание текстов по следующим тематикам:
Женские (диеты, похудение, фитнес и т.п.) - 40 руб/1 тыс. знаков без пробелов
Исполнителям мы гарантируем:
- Своевременную оплату без задержек раз в неделю на электронные кошельки либо банковские карты
- Индивидуальный подход к определению объемов (какое кол-во знаков в неделю вам удобно писать - столько и пишете)
- Простые темы (думаю, все понимают, насколько большое количество исходников есть в интернете по традиционным женским тематикам).
- Очень большие объемы и, как следствие, возможность зарабатывать очень много - зависит лишь от вашей работоспособности.
Мы не обсуждаем финансовые условия проекта (цена за 1 тыс знаков указана окончательная) и не работаем по предоплате (попробуйте убедить воспитанных еще в СССР бухгалтеров крупной компании, что им нужно заплатить кому-то за работу, которая еще не сделана :)). В качестве своеобразного гаранта честности работодателя выбранным кандидатам я предоставлю ссылки на сайт компании и ее профиль на HH + оплату тестового задания в день приема текста.
Если вас заинтересовала вакансия, просим выполнить тестовое задание: написать текст объемом в 1 тыс. знаков по теме «Упражнения для похудения ног». Тестовые задания выбранных кандидатов будут оплачены в тот же день, если же текст по каким-то причинам не подходит и сотрудничество невозможно - он оплачен не будет (разумеется, мы аргументированно поясним, по каким именно причинам считаем работу некачественной). Прошу отметить, что вариант задания для всех одинаков и понятно, что тексты нигде использоваться не будут - вы сможете распорядиться ими в дальнейшем по своему усмотрению. Тексты можно отправлять мне в ПМ либо на почту, указанную в профиле.
Выбранные исполнители
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