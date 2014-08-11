Требуется копирайтер PR по юридической тематике.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка266 просмотров

Здравствуйте, требуется автор интересных комментарий по юридической тематике, с обязательными зарегистрированными пользователями на юридических блогах и форумах.

Нашей компании требуется написание комментариев и обзоров наших услуг.

11 лет назад
vlad-lrs
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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