5 статей, косметология.

Нужен глубокий рерайт из нескольких источников по заданной тематике.

Статьи нужно писать в строгом соответствии с ТЗ, которые я дам.

Темы статей: лечение гипергидроза, гиалуроновая кислота, биоревитализация, мезонити, увеличение губ.

Очень желательно, чтобы в статье присутствовали подзаголовки, маркированные-нумерованные списки.

Статья должна быть интересна для пользователя, читабельна и написана в соответствии с ТЗ.

Каждую статью проверяю на уникальность и SEO-тошноту.

Уникальность должна быть не менее 95%, тут http://advego.ru/text/seo/top/ проверка на тошноту, параметр "академическая тошнота" должен быть не более 9%.

Объём каждой статьи от 5 до 9 тыс знаков, в зависимости от ТЗ.

Оплата - 35 руб за 1000 збп.

Примеры статей по женским тематикам, написанные Вами, хотелось бы видеть предварительно.