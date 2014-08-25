Привет, кому интересно. Для рубрики LifeStyle нужен автор...первая тема. 5 лучших мест для летнего отдыха в Запорожье...Если у автора есть хобби - фото это вообще суппер...Оплата сдельная ;) Если есть интересные статьи по психологии, стилю ...
4 статьи про настенные аквариумы
Здравствуйте. В рамках дальнейшего продвижения наших настенных аквариумов, нам понадобилось написать 4 статьи для размещения на двух наших ресурсов.
2 статьи будут схожи по тематике, но должны быть уникальны. Две другие аналогично
Первые две статьи должны быть о креативных аквариумах. Словосочетание "креативный аквариум" должно встречаться несколько раз в статье.
Также, нам необходимы вхождения ключевых слов:
- необычный аквариум
- стильный аквариум
- элитный аквариум
- уникальный аквариум
- лучший аквариум
Можно во множественном числе.
Вторые статьи - про настенные аквариумы в интерьере.
Ключевые слова:
- интересный интерьер
- необычные решения для интерьера
- интересные решения для интерьера
- аквариум в интерьере
- стильный интерьер
- хай-тек интерьер
- дизайн интерьера
Размеры статей - около 3000 знаков каждая. Очень хочется, чтобы при всей своей рекламности, статья была читаемая.
Материалы про настенные аквариумы можно взять на наших сайтах: aquatandem.ru и himat.ru
А также по запросу "настенные аквариумы himat" в поисковиках.
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