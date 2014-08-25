4 статьи про настенные аквариумы

Здравствуйте. В рамках дальнейшего продвижения наших настенных аквариумов, нам понадобилось написать 4 статьи для размещения на двух наших ресурсов.

2 статьи будут схожи по тематике, но должны быть уникальны. Две другие аналогично

Первые две статьи должны быть о креативных аквариумах. Словосочетание "креативный аквариум" должно встречаться несколько раз в статье.

Также, нам необходимы вхождения ключевых слов:

- необычный аквариум

- стильный аквариум

- элитный аквариум

- уникальный аквариум

- лучший аквариум

Можно во множественном числе.

Вторые статьи - про настенные аквариумы в интерьере.

Ключевые слова:

- интересный интерьер

- необычные решения для интерьера

- интересные решения для интерьера

- аквариум в интерьере

- стильный интерьер

- хай-тек интерьер

- дизайн интерьера

Размеры статей - около 3000 знаков каждая. Очень хочется, чтобы при всей своей рекламности, статья была читаемая.

Материалы про настенные аквариумы можно взять на наших сайтах: aquatandem.ru и himat.ru

А также по запросу "настенные аквариумы himat" в поисковиках.