Рерайтинг (новички)

Требуется рерайтинг текстов.

Очень приветствуются грамотные новички. По результатам нашего сотрудничества выберу нескольких человек, с которыми буду работать постоянно.

Проект проверочный, но выполнить нужно максимально качественно.

Суть проекта:

Завтра в течение дня большинство понравившихся исполнителей, оставивших заявку, получат по 3000-5000 збп. Нужно будет выполнить рерайтинг этого объема. Срок - до вечера того же дня. Общаемся по скайпу (переписка).

Исполнителю даю исходник, ТЗ, после качественного исполнения задачи - перевожу оплату, оставляю отзыв о сотрудничестве.

Оплата - вебмани, ЯД (предпочтительнее).

Выбираю по тому, что напишете в своей заявке и стоимости за 1000 збп.

Рерайтинг без ключей, простые тематики, готова сама поправить мелкие недочеты, обучить, поэтому цену выше 25 руб. за 1000 збп. не рассматриваю (ниже можно, выше - нет).

В последствии, будем работать с большими объемами, нужно быть к этому готовым. Кроме того, к рерайтингу добавятся проекты по копирайтингу, контент-менеджменту. Всему, при необходимости, обучу.

От Вас - заявка в проект (в личку писать не надо), в заявке расскажите о себе немного, напишите свои расценки за рерайтинг и за копирайтинг за 1000 збп., укажите скайп, будьте на связи в течение дня (13.08).