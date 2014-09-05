Рерайт текста

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Завершен37 заявок284 просмотра

Необходим качественный рерайт текста на главную страницу до 4000 тыс. символов.

11 лет назад
serpion
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Алла, очень приятный позитивный человек. Справилась отлично с заданием в короткий срок. Рекомендую.
Спасибо Татьяне за интересное задание, своевременную оплату и приятное общение:)

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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