Требуется рерайтинг текстов. Очень приветствуются грамотные новички. По результатам нашего сотрудничества выберу нескольких человек, с которыми буду работать постоянно. Проект проверочный, но выполнить нужно максимально качественно. Суть проекта: ...
Рерайт текста
Необходим качественный рерайт текста на главную страницу до 4000 тыс. символов.
Выбранный исполнитель
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