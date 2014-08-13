Рерайтер в новостной портал

Требуется рерайтер для новостного Интернет-ресурса о предметах роскоши. Обязанности: поиск фото и текстовой новостной информации в Интернете в соответствии с рубриками ресурса (элитная недвижимость, автомобили, драгоценности, развлечения, стиль и т.д.), затем переделка текста информации своими словами.

Оплата за опубликованный материал — 20 руб. за опубликованную короткую заметку (от 1000 знаков) с фото. Сайт публикуется в Яндекс.Новостях, потому, если статья бывает интересной и востребованной, она набирает много просмотров. В случае, если статья набирает более 500 просмотров за день, она оплачивается по двойной ставке. Потому, если пишете хорошо и интересно, рассчитывайте на оплату в 40 руб. за заметку.

Указывайте примеры подобной работы. Отобранным кандидатам будет предложено выполнить тестовое задание, которое в приложении.