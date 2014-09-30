Статьи по теме экспертиза

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок171 просмотр

Требуется несколько авторов для написания статей юридической направленности (тематика судебная экспертиза). Главные странички для сайтов, информационные и рекламные тексты. Оплата 100-150 рублей, за 1000 символов. (500-600 за статью). Подробное ТЗ с ключами прилагается. Просьба писать в ЛС.

Написание статей
11 лет назад
SudExpert
Николай 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tetti
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$250
10 дней
Татьяна зарекомендовала себя как настоящий специалист. Быстро вникла в тему, вовремя сдала материал, не нуждающийся в правках. Качественный язык и деловой подход к работе. Спасибо за проделанный труд.
Приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

tetti
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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