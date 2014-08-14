Тексты для модного журнала

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен24 заявки282 просмотра

Необходимо написать 3 текста по 2500-3000 символов б/п на тему красоты.

ТЗ во вложении. Тексты необходимы к 17.08.2014.

11 лет назад
Morgunova
Марина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$18
2 дня
Отличный результат. Быстро и качественно. Спасибо!)
Спасибо за интересную работу! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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