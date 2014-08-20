Требуется рерайт текстов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок124 просмотра

Нужен рерайт текстов на тему ремонт! Всего 28 текстов по

1500-3000 символов в тексте.

Подробности в личку

11 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Credo
38 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$37
5 дней
100% уникальные тексты. Как будто не рерайт, а копирайт. Доволен как мамонт. Рекомендую.
В очередной раз благодарю за быструю проверку и оплату. С вами приятно работать.

Заявки фрилансеров

Credo
38 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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