Написание отзывов о косметических средствах

Разыскиваются хорошие авторы для долгосрочного сотрудничества.

Цель: написание правдивых отзывов о косметических средствах, которыми Вы пользуетесь, подкреплённые собственноручно сделанными фотографиями.

Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), возможность сделать качественные фото.

Пол — женский.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Стоимость материала: 1$ за 1000 символов + 0,3$ за каждое фото.

Тексты не должны быть серыми и пустыми. Отзывы должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Фото необходимы качественные, яркие, большого размера.

Возможность самостоятельного размещения материалов на сайте под своим именем.

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Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.