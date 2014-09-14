Текст в раздел сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок286 просмотров

Требуется написать текст на раздел сайта. По большому счету описание раздела сайта со списком риэлторов. Подробное ТЗ в личку.

11 лет назад
MaxMarvil
Максим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$5
1 день
Качественные и своевременные тексты! Рекомендую!
Рекомендую. Все в порядке.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Супер-копирайт для Лендинга

    Требуется грамотно написать тект для странички Лендинга. Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков. Можете скинуть портфолио своих работ. Интересуют работы по написанию продающих текстов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отзывы для Яндекс маркета

    $250

    Требуются люди для написания отзывов на Яндекс маркете. Почта на Яндексе от 2х месяцев. Строго Россия. Оплата 50 рублей за опубликованный отзыв Яндекс маркет

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно придумать 3 теста

    Аналоги вот этих тестов - http://ru.what-character-are-you.com/d/ru/index.html Аудитория - женская, в одном тесте - по 11 вопросов. Отлично вообще, если есть опыт создания подобных онлайн-тестов.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание мастер-классов (с фото)

    $500

    Разыскиваются творческие люди, которые любят и умеют создавать различные поделки своими руками. Цель: Создание пошаговых мастер-классов (текст-инструкция + фотографии) на заданную тематику. Рассматриваются так же варианты покупки готовых мастер-классов с качественными уникальными фото и ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2 Статьи копирайт и 1 рерайт на тему посуды чугун

    Требуется: 1. Рерайт текста из вложения рерайт.txt. 2. Написать 2 статьи (копирайт) на тему чугунной посуды. Первая статья - Подготовка новой чугунной посуды к использованию. Вторая статья - Как ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 5 SEO статей.

    Требования: уник - 100% Подача материала утверждающая, от профи готового спорить. Размер статьи 2-2.5 К/зн. По одному полному вхождению ключа и два/три разбавленных.(всего не более пяти на статью) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад