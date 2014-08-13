Требуется грамотно написать тект для странички Лендинга. Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков. Можете скинуть портфолио своих работ. Интересуют работы по написанию продающих текстов.
Отзывы для Яндекс маркета
Требуются люди для написания отзывов на Яндекс маркете. Почта на Яндексе от 2х месяцев. Строго Россия. Оплата 50 рублей за опубликованный отзыв Яндекс маркет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Наполнить товарные позиции уникальным продающим текстом, товары сельхозназначения 75 позиций. С УважениемЗавершен11 лет назад
Аналоги вот этих тестов - http://ru.what-character-are-you.com/d/ru/index.html Аудитория - женская, в одном тесте - по 11 вопросов. Отлично вообще, если есть опыт создания подобных онлайн-тестов.Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Разыскиваются творческие люди, которые любят и умеют создавать различные поделки своими руками. Цель: Создание пошаговых мастер-классов (текст-инструкция + фотографии) на заданную тематику. Рассматриваются так же варианты покупки готовых мастер-классов с качественными уникальными фото и ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется: 1. Рерайт текста из вложения рерайт.txt. 2. Написать 2 статьи (копирайт) на тему чугунной посуды. Первая статья - Подготовка новой чугунной посуды к использованию. Вторая статья - Как ...Завершен11 лет назад
Требования: уник - 100% Подача материала утверждающая, от профи готового спорить. Размер статьи 2-2.5 К/зн. По одному полному вхождению ключа и два/три разбавленных.(всего не более пяти на статью) ...Завершен11 лет назад
- $18
Необходимо написать 3 текста по 2500-3000 символов б/п на тему красоты. ТЗ во вложении. Тексты необходимы к 17.08.2014.Завершен11 лет назад
- $50
Нужен рерайт текстов на тему ремонт! Всего 28 текстов по 1500-3000 символов в тексте. Подробности в личкуЗавершен11 лет назад
- $5
Добрый день! Требуется написать обзорную статью про мебель на 4000 знаков (подробнее в ТЗ выбранному исполнителю) - ничего трудного. Оплата 40wmr/тысяча знаков. Статья нужна сегодняКопирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать 5 отзывов для сайта вэбстудии. Каждый отзыв около 500 символов с пробелами. Отзыв от лица руководителей организаций, которым вэбстудия делала сайт. Типы отзывов должны быть разные, то есть разные ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад