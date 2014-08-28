Наполнить товарные позиции текстом

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Завершен28 заявок286 просмотров

Наполнить товарные позиции уникальным продающим текстом, товары сельхозназначения 75 позиций.

С Уважением

11 лет назад
krassav43g
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Boniel
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$300
7 дней
Кристина пишет как бог
Лучший заказчик на вэблансере! :) Четкое задание, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Boniel
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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