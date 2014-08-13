Требуется грамотно написать тект для странички Лендинга. Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков. Можете скинуть портфолио своих работ. Интересуют работы по написанию продающих текстов.
Создание мастер-классов (с фото)
Разыскиваются творческие люди, которые любят и умеют создавать различные поделки своими руками.
Цель: Создание пошаговых мастер-классов (текст-инструкция + фотографии) на заданную тематику. Рассматриваются так же варианты покупки готовых мастер-классов с качественными уникальными фото и текстами, которые не были опубликованы ранее.
Темы: всевозможные поделки.
Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), возможность сделать качественные фото.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Стоимость материала: 6$
Тексты не должны быть серыми и пустыми. Инструкции должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Фото необходимы качественные, яркие, большого размера.
Возможность самостоятельного размещения материалов на сайте под своим именем.
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Для грамотных, умеющих справляться с поставленными задачами авторов, объем работы будет практически неограниченным.
Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.
ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ
P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду работать по 20$ за мастер-класс, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.
Заявки фрилансеров
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