Создание мастер-классов (с фото)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок268 просмотров

Разыскиваются творческие люди, которые любят и умеют создавать различные поделки своими руками.

Цель: Создание пошаговых мастер-классов (текст-инструкция + фотографии) на заданную тематику. Рассматриваются так же варианты покупки готовых мастер-классов с качественными уникальными фото и текстами, которые не были опубликованы ранее.

Темы: всевозможные поделки.

Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), возможность сделать качественные фото.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Стоимость материала: 6$

Тексты не должны быть серыми и пустыми. Инструкции должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Фото необходимы качественные, яркие, большого размера.

Возможность самостоятельного размещения материалов на сайте под своим именем.

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Для грамотных, умеющих справляться с поставленными задачами авторов, объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду работать по 20$ за мастер-класс, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

11 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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