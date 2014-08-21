Поставить календарь новостей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки122 просмотра

Необходимо сделать календарь новостей на сайт www.gy.orb.ru

Типа такого: www.orinfo.ru

При нажатии на определенную дату – отображаются новости только за выбранный день.

Сайт на MODx

MODX
11 лет назад
irengl
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров