Программирование по сайту задание в приложение от вас сроки и бюджет
Поставить календарь новостей
Необходимо сделать календарь новостей на сайт www.gy.orb.ru
Типа такого: www.orinfo.ru
При нажатии на определенную дату – отображаются новости только за выбранный день.
Сайт на MODx
Заявки фрилансеров
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