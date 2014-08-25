Проконсультировать как управлять сайтом.

Есть сайт ermak03.ru программист который поддерживал уехал в другой город. есть логины и пароли для доступа , но куда вбивать для управления не понятно. Нужно объяснить всю технологию и принцеп как его поддерживать. Также есть почта [email protected] находится на yandex.ru тоже нужно объяснить как это работает.