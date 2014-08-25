Проконсультировать как управлять сайтом.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок185 просмотров

Есть сайт ermak03.ru программист который поддерживал уехал в другой город. есть логины и пароли для доступа , но куда вбивать для управления не понятно. Нужно объяснить всю технологию и принцеп как его поддерживать. Также есть почта [email protected] находится на yandex.ru тоже нужно объяснить как это работает.

11 лет назад
valera630
Валерий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$8
1 день
помог
Понятное ТЗ, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад