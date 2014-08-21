Авторизация через соц. сети

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Есть самописный CMS. Нужен модуль, который будет осуществлять авторизацию через соц. сети (VK, OK, TW, FB, Google). На выходе должны быть данные пользователя, подключать к CMS буду сам. По срокам +/- месяц, спешки нет.

(CMS имеет встроенную регистрацию/авторизацию)

Задавайте вопросы, если я не внятно описал требования. Также жду Ваших предложений цена/сроки.

11 лет назад
neban
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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