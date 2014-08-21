Пофиксить мелочь (подключение к БД)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок127 просмотров

Пофиксить подключение к базе http://lazarsearch-com.1gb.ua/

11 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров