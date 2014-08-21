Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо организовать работу небольшой базы данных: 1. Авторизация пользователей (админ, менеджер) 2. Обновление по расписанию, просчет арифм. формул 3. Формирование выборок 4. Формирование ...
Пофиксить мелочь (подключение к БД)
Пофиксить подключение к базе http://lazarsearch-com.1gb.ua/
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