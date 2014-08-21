База данных PHP/MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок185 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо организовать работу небольшой базы данных:

1. Авторизация пользователей (админ, менеджер)

2. Обновление по расписанию, просчет арифм. формул

3. Формирование выборок

4. Формирование документов формата .doc по готовым шаблонам.

Тех. задание по запросу.

Наиболее приемлемая связка PHP/MySQL, рассмотрим предложения. Дополнительным плюсом будет знание CMS ModX и возможность интеграции в него базы. Важна надежность и сроки. По результатам работы можем предложить постоянное сотрудничество в подобных проектах и доработку имеющихся.

MODXMySQLPHP
11 лет назад
i2man
Егор 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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