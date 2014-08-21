Починить форму на сайте

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$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок145 просмотров

На сайте thailandguru.ru нужно починить отправку формы и шаблоны приходящих писем и изменить старую форму под новый формат. Сайт на Codeigniter с самописным движком.

CodeIgniter
11 лет назад
nikitony
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров