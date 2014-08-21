Нужно сделать на сайте галерею слайдер, как это сделано тут http://www.transpark.ru/pereezdy/kvartiry/ , сайт на Wordpress, наш сайт http://megaexpress.pro, чтобы была возможность этот слайдер размещать на разных страницах.
Проект
ТЗ прикрепил, хотим знать сроки и стоимость
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