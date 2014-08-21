Настроить вывод виджета Post-Views (wordpress)

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Завершен6 заявок111 просмотров

Cайт f-journal.ru

Движок: wordpress

Есть плагин post-vews - считает количество просмотров у страницы.

https://wordpress.org/plugins/baw-post-views-count/

У этого плагина есть виджет вывода наиболее просматриваемых страниц из категории. (рис.1)

По умолчанию он выводит: заголовок + количество просмотров

Задача: сделать вывод этого виджета как на рис.2

-миниатюра записи

-заголовок

-количество просмотров ниже заголовка

WordPress
11 лет назад
bjunior
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

pavlinter
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Павел все сделал качественно и профессионально. Рекомендую к сотрудничеству!
С Анатолием проблем не было. Четко выполняет договоренность.

Заявки фрилансеров

pavlinter
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад