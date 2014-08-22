Скрипт медицинского теста

Необходимо написать простенький php скрипт, аналогичный http://www.arbidol.ru/test/ Вопросы взять эти же, все абсолютно тоже самое. Скрипт будет использоваться на сайте орви.net, поэтому дизайн скрипта должен быть в общей стилистике сайта.

Требование - основной код скрипта должен быть в одном файле, можно подключать библиотеки дополнительные при необходимости.

Поскольку скрипт простой, то основные критерии выбора исполнителя - это время выполнения задания и стоимость.