Скрипт медицинского теста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки119 просмотров

Необходимо написать простенький php скрипт, аналогичный http://www.arbidol.ru/test/ Вопросы взять эти же, все абсолютно тоже самое. Скрипт будет использоваться на сайте орви.net, поэтому дизайн скрипта должен быть в общей стилистике сайта.

Требование - основной код скрипта должен быть в одном файле, можно подключать библиотеки дополнительные при необходимости.

Поскольку скрипт простой, то основные критерии выбора исполнителя - это время выполнения задания и стоимость.

PHP
11 лет назад
NoAVamp
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо Роману за проделанную работу. Работа выполнена качественно и в срок! Рекомендую.
Понятное ТЗ, предоплата--->оплата, все ок.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад