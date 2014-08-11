Сфокусирован дать вам пользу.
Создание сайтов для меня не только работа, но и хобби.
Личный сайт: http://wcode.eu
Портфолио: http://wcode.eu/ru/page/portfolio
Знания.
PHP5-8, Yii2, Yii, CodeIgniter, OpenCart, WordPress(basic), OOP, MVC, MySQL, PostgreSQL, Rest, Redis , JavaScript, jQuery, Ajax, JSON, API, OAuth2, Docker, UnitTest, QueueJob, BigData, HTML5, CSS3, SCSS, Less, Gulp, XML, Bootstrap3-4, npm package, composer, PhpStorm, Git, phpstan, SaaS
Портфолио
- Личный сайт (http://wcode.eu)184 просмотра
- Number.lv176 просмотров
- Blessedstone125 просмотров
- Kindershop.es139 просмотров
- Henry-moon.lv128 просмотров
- Zoonet.lv101 просмотр
- Topradio.lv103 просмотра
- Zaluzi.lv107 просмотров
- Gross.lv134 просмотра
- Теория вождения авто144 просмотра
- Empire-club.lv103 просмотра
- Leduro.lv113 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Очень рекомендую Павла! Понимает с полу слова все, что необходимо сделать...Очень коммуникабельный и приятный в общении. Профи! Спасибо большое, Павел )))
Ответный отзыв
Светлана понимающая. Не тыкает в сроки. Проблем вообще никаких не было.
$30
10 баллов
9 лет назад
Павел все сделал качественно и профессионально. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
С Анатолием проблем не было. Четко выполняет договоренность.
$15
10 баллов
9 лет назад
С Павлом, я рекомендую работать, он профессионал, всегда на связи и с полуслова понимает, что от него хотят. Сделал все быстрее предполагаемых сроков. Надеюсь на долгосрочное перспективное сотрудничество. Спасибо!
Ответный отзыв
Максим четко выполняет договоренность. С Ним можно работать без предоплаты. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Веб-программирование
2 отзыва
$9/час
от $20от 1 часа
#741
Интернет-магазины
нет отзывов
$9/час
от $100от 2 дней
#583
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$9/час
от $200от 5 дней
#927