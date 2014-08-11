pavlinter

Павел pavlinter

 
34 годаЛатвия/Рига
10 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Сфокусирован дать вам пользу.

Создание сайтов для меня не только работа, но и хобби.

Личный сайт: http://wcode.eu

Портфолио: http://wcode.eu/ru/page/portfolio

Знания.

PHP5-8, Yii2, Yii, CodeIgniter, OpenCart, WordPress(basic), OOP, MVC, MySQL, PostgreSQL, Rest, Redis , JavaScript, jQuery, Ajax, JSON, API, OAuth2, Docker, UnitTest, QueueJob, BigData, HTML5, CSS3, SCSS, Less, Gulp, XML, Bootstrap3-4, npm package, composer, PhpStorm, Git, phpstan, SaaS

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLPostgreSQLHTMLjQueryAjaxRESTYiiDockerSCSSGulpRedisGitCodeIgniter
Портфолио
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Отзывы заказчиков
lanaun
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Натяжка верстки на wordpress
Очень рекомендую Павла! Понимает с полу слова все, что необходимо сделать...Очень коммуникабельный и приятный в общении. Профи! Спасибо большое, Павел )))
Светлана понимающая. Не тыкает в сроки. Проблем вообще никаких не было.
Ответный отзыв
bjunior
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Настроить вывод виджета Post-Views (wordpress)
Павел все сделал качественно и профессионально. Рекомендую к сотрудничеству!
С Анатолием проблем не было. Четко выполняет договоренность.
Ответный отзыв
maxlivemax
Максим 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Доработка фильтра на Wordpress
С Павлом, я рекомендую работать, он профессионал, всегда на связи и с полуслова понимает, что от него хотят. Сделал все быстрее предполагаемых сроков. Надеюсь на долгосрочное перспективное сотрудничество. Спасибо!
Максим четко выполняет договоренность. С Ним можно работать без предоплаты. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$9/час
от $20от 1 часа
#741
Интернет-магазины
нет отзывов
$9/час
от $100от 2 дней
#583
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$9/час
от $200от 5 дней
#927