Доработка фильтра на Wordpress

Здравствуйте.

http://vp-gallery.ru.xsph.ru/galereya/

Необходимо сделать фильтр, таким образом: когда мы выбираем любую категорию, он вытаскивает картинки со всех страниц (сейчас только с текущей). И при переходи на следующею страницу фильтр сохраняется, (по умолчанию обнуляется), и количество страниц, меняется согласно выбранной категории, сколько необходимо, для конкретной категории.

Фотографий будет много, и категорий также.