Доработка фильтра на Wordpress

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки171 просмотр

Здравствуйте.

http://vp-gallery.ru.xsph.ru/galereya/

Необходимо сделать фильтр, таким образом: когда мы выбираем любую категорию, он вытаскивает картинки со всех страниц (сейчас только с текущей). И при переходи на следующею страницу фильтр сохраняется, (по умолчанию обнуляется), и количество страниц, меняется согласно выбранной категории, сколько необходимо, для конкретной категории.

Фотографий будет много, и категорий также.

WordPress
11 лет назад
maxlivemax
Максим 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pavlinter
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$15
1 день
С Павлом, я рекомендую работать, он профессионал, всегда на связи и с полуслова понимает, что от него хотят. Сделал все быстрее предполагаемых сроков. Надеюсь на долгосрочное перспективное сотрудничество. Спасибо!
Максим четко выполняет договоренность. С Ним можно работать без предоплаты. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

pavlinter
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад