Написать скрипт вывода последней новости на страни

Основная информация

Есть сайт на самописной CMS.

В нем есть новости, которые имеют связь с маркой (Ford, Audi, BMW) и есть каталог автомобилей. Есть страница модели(Ford focus, Audi a4), на ней нужно вывести последнюю новость, которая относится к этому же бренду (Если страница Ford Focus, то нужно вывести последнюю новость, относящуюся к Ford). При этом этот блок нужно вывести с помощью js, чтобы поисковики это нормально не индексировали.

Суть задачи

Есть функция в PHP которая получает данные из БД и отправляет их в шаблон, где и будет прописан скрипт на JS который будет выводить эту новость.

Работа ведется на вашем хостинге, если его нет работаем на предоставленном хостинге.

На предоставленной копий CMS.

Все дополнительные материалы будут предоставлены непосредственно исполнителю.

Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество

Исполнитель должен быть всегда на связи (не пропадать без предупреждения!!!)

Для выполнения данной задачи требуются знания JS и PHP (ВАЖНО!)