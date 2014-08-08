PHP Symphony программист для доработки CRM

Нужен опытный PHP-программист с опытом работы на Symphony для доработки CRM. От вас требуется back-end. Верстку и JS делает другой разработчик. Ориентировочный срок работ: около трёх месяцев. Чтобы сократить ваши риски на оценку проекта и чужого кода, предлагается вариант месячной оплаты из расчета 40 000 / мес при загрузке 8 часов x 5 дней в неделю

Требования к исполнителю:

1. Умение и желание разбираться в чужом коде (доступ к коду предоставим выбранным кандидатам. Код не индусский)

2. Опыт работы Symphony и наличие готовых проектов с его применением

3. Готовность приступить к работе в течении ближайших 7 дней. То есть вы или завершили текущий проект или на днях полностью завершаете.

Если проект вам интересен, пришлите, пожалуйста на почту job [a] me-interactive.net следующую информацию:

1. Ссылки на наиболее интересные свои работы (желательно, около 5 ссылок) с указанием вашей степени участия в них и наиболее сложных моментов, которые вы там встретили (чтобы можно было понять, как проект отразил / укрепил / улучшил ваши проф. навыки)

2. Отдельно прошу указать ссылки на проекты, выполненные на Symphony

Укажите, пожалуйста, сколько в среднем часов в день / неделю вы готовы уделять проекту и когда готовы приступить к работе (после решения орг. вопросов).

3. Ссылки на ваши профайлы на фриланс-сайтах с отзывами клиентов или иной способ подтвердить вашу репутацию