Требуется анимировать главную страницу с помощью скриптов jquery. Сайт sozdaniesaita.spb.ru Нужно что-то подобное http://readymotors.ru/promo/ Если сможете предложить более интересные варианты анимации, то будет замечательно. Нужно также по аналогии, чтобы при прокрутке страницы вниз ...
PHP Symphony программист для доработки CRM
Нужен опытный PHP-программист с опытом работы на Symphony для доработки CRM. От вас требуется back-end. Верстку и JS делает другой разработчик. Ориентировочный срок работ: около трёх месяцев. Чтобы сократить ваши риски на оценку проекта и чужого кода, предлагается вариант месячной оплаты из расчета 40 000 / мес при загрузке 8 часов x 5 дней в неделю
Требования к исполнителю:
1. Умение и желание разбираться в чужом коде (доступ к коду предоставим выбранным кандидатам. Код не индусский)
2. Опыт работы Symphony и наличие готовых проектов с его применением
3. Готовность приступить к работе в течении ближайших 7 дней. То есть вы или завершили текущий проект или на днях полностью завершаете.
Если проект вам интересен, пришлите, пожалуйста на почту job [a] me-interactive.net следующую информацию:
1. Ссылки на наиболее интересные свои работы (желательно, около 5 ссылок) с указанием вашей степени участия в них и наиболее сложных моментов, которые вы там встретили (чтобы можно было понять, как проект отразил / укрепил / улучшил ваши проф. навыки)
2. Отдельно прошу указать ссылки на проекты, выполненные на Symphony
Укажите, пожалуйста, сколько в среднем часов в день / неделю вы готовы уделять проекту и когда готовы приступить к работе (после решения орг. вопросов).
3. Ссылки на ваши профайлы на фриланс-сайтах с отзывами клиентов или иной способ подтвердить вашу репутацию
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