Очистка кода сайта от вирусов.

Есть архив сайта на WordPress:

www-groupimg.sql

www-groupimg.tar

Сайт делался не добросовестными людьми, которые пропали не предоставив нам доступ к хостингу.

В итоге, сайт заражен, и не работает: http://group-img.ru

У нас на руках, как я понимаю бекапы, однако мой антивирус выдает, что в архиве www-groupimg.tar содержатся вирусы.

Требуется человек, способный достать сайт из архива, найти зараженные вирусом коды, очистить коды от вирусов без потери данных и запаковать обратно так, чтобы можно было потом запустить восстановление сайта на новом хостинге в чистый WordPress.

От вас требуется сроки и стоимость работы.

Оплата половины по факту проверки отсутствия вирусов, остальное только если удастся восстановить сайт в былом виде.