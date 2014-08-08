ТЗ прикреплено. Хотим услышать сроки и цену. Оставяйте ник в скайпе, чтобы мы могли с вами связаться в случае чего
Очистка кода сайта от вирусов.
Есть архив сайта на WordPress:
www-groupimg.sql
www-groupimg.tar
Сайт делался не добросовестными людьми, которые пропали не предоставив нам доступ к хостингу.
В итоге, сайт заражен, и не работает: http://group-img.ru
У нас на руках, как я понимаю бекапы, однако мой антивирус выдает, что в архиве www-groupimg.tar содержатся вирусы.
Требуется человек, способный достать сайт из архива, найти зараженные вирусом коды, очистить коды от вирусов без потери данных и запаковать обратно так, чтобы можно было потом запустить восстановление сайта на новом хостинге в чистый WordPress.
От вас требуется сроки и стоимость работы.
Оплата половины по факту проверки отсутствия вирусов, остальное только если удастся восстановить сайт в былом виде.
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