Перенос сайта с Wordpress на DLE и доработка CMS

Нужен опытный программист для переноса сайта с Wordpress на DLE.

Основные задачи:

Натяжка сверстанного шаблона на DLE.

Перенос сайта с Wordpress на DLE с сохранением структуры сайта (url страниц, внутренняя перелинковка и так далее).

Доработка парсера данных.

Разработка различных модулей и скриптов.

Более подробное ТЗ при переписке в skype.

Бюджет 40 000 рублей

Сотрудничество только через СБС с оплатой после полного завершения работ (поэтапная оплата не будет рассматриваться)

Исполнитель должен иметь более 10 отзывов. Cо студиями не сотрудничаю.