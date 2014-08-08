Доработка на сайте

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка99 просмотров

Необходимо доработать вывод баннеров на сайте

11 лет назад
jorgiyng
Игорь 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$55
3 дня
Сделано все по техническому заданию и вовремя , будем работать дальше
Игорь в качестве заказчика как всегда на высоте! Спасибо за очередной интересный проект, продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание диалогов на JQuery/Bootstrap

    $50

    Требуется верстка и программинг диалогов на jquery/bootstrap/ajax (без серверной части). Имеются данные в JSON, необходимо по ним сделать диалог подобный представленному на картинке. Также желателен опыт работы с svn (если нет опыта ...

    AJAXBootstrapjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер сайта с составлением графика

    $20

    ТЗ. Отпарсить данные с сайта fastpamm.com: А 1 - выбрать вкладку "Без Фильтра" 2 - в настройках (иконка:гаечный ключ) параметры отмеченные на приложенной картинке. 3 - отпарсить положительные! числа ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить функцию мультиязычности в тему Wordpress

    $50

    Необходимо организовать возможность переключения языков (RU-EN) на сайте под Wordpress, тема Avada. Основная задача - сделать в верхнем правом углу шапки два флажка - русский и английский, по переходу на эти флажки ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенос сайта на WP

    Добрый день, есть 2 сайта, первый на укозе, второй на битриксе. Задача - перенос сайтов на WP с сохранением ЧПУ! Жду предложений, пишите цену и ссылку на портфолио. Сайта порядка 1000+ стр, поэтому ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка существующего сайта

    Необходимо на существующий портал (платформа симфония) навесить страничку с данными: 1. Доска почета (обновление через админку, её надо разработать) 2. Новостная лента (обновление через админку, её надо разработать) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен программист\ы MODX

    $500

    есть сверстанные страницы, натянутые на движок, нужно доделать функционал. регистрация, слайдеры, отправка сообщений, постинг, видеоконференции. цена вопроса 15-20 К, сроки -неделя. связь - скайп. Нужен программист\ программисты для долгосрочного сотрудничества, с деньгами без задержек.

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мониторинг новых комментариев Вконтакте

    $50

    Доброго времени суток! Необходим человек которы очень хорошо разбирается в API Вконтакте и есть опыт работы. Предпологается мониторить целые группы и паблики все их альбомы с фото и постами. Список из групп и пабликов может ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Параллакс на сайт

    Задача-разработать параллакс и сверстать макет. С вас поиск фона сайта, hd картинка космоса, разработка и внедрение параллакса на сам сайт. Хост и домен есть. Сайт есть. Примечание-параллакс нужен такой-при движении мышки, элементы на сайте начинают ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад