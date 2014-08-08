Параллакс на сайт

Задача-разработать параллакс и сверстать макет. С вас поиск фона сайта, hd картинка космоса, разработка и внедрение параллакса на сам сайт. Хост и домен есть. Сайт есть. Примечание-параллакс нужен такой-при движении мышки, элементы на сайте начинают двигаться, мышка прекратила движение ,элементы прекратили движение.

Так же желательно повесить на сайт такой эффект http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/ball-...

Это при возможности.