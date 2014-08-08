Параллакс на сайт

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Закрыт4 заявки155 просмотров

Задача-разработать параллакс и сверстать макет. С вас поиск фона сайта, hd картинка космоса, разработка и внедрение параллакса на сам сайт. Хост и домен есть. Сайт есть. Примечание-параллакс нужен такой-при движении мышки, элементы на сайте начинают двигаться, мышка прекратила движение ,элементы прекратили движение.

Так же желательно повесить на сайт такой эффект http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/ball-...

Это при возможности.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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