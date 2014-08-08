Оптимизировать запрос SQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок153 просмотра

требуется оптимизировать запрос SQL - данный запрос выполняется более 2 минут что очень плачевно требуется спец для оптимизации.

SQL
11 лет назад
gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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