Добавить на сайт интерактивную карту с отметкой регионов. Интересуют примеры работы, сроки и стоимость? Жду примеров работ!
Оптимизировать запрос SQL
требуется оптимизировать запрос SQL - данный запрос выполняется более 2 минут что очень плачевно требуется спец для оптимизации.
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