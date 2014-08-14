Парсить Exel в БД

День добрый.

Есть каталог компаний http://www.iluki.ru/organization/categories в который надо спарсить информацию из 5и икселевских файлов. Загвоздка в том, что списки компаний готовили разные люди и все файлы отличаются друг от друга. Экспорт из базы и один из списков компаний в приложении. Рассмотрю почасовую оплату.

Предоплата 30-50% вебмани, киви ЯД.

Спасибо.