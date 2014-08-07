Доработки сайта

Для доработок по сайту нужен опытный и ответственный веб-разработчик. Указывайте стоимость за весь объем ТЗ и сроки. От вас портфолио и отзывы.

ТЗ разделим по этапам с четкими сроками, вы делаете - я оплачиваю.

P/S: Все приложения к ТЗ вышлю только исполнителю (в целях конфиденциальности).