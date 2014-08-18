Грабер для товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок203 просмотра

Здравствуйте уважаемые программисты!

Нам необходимо сделать несколько 2-3 грабера для полного копирования с интернет-магазинов их наименований товаров. И произвести само копирование в полном объеме.

Нужно будет скопировать категорию товаров, подкатегории (если будут) и сами товары.

В товарах нас интересуют:

1. Название товара

2. Картинки которые к нему прилагаются

3. Описание

4. Характеристики

5. Цена

6. Кейворды

7. Дескрипшон

8. Тайтл

Срок 10 дней.

Цену за работу предлагайте сами. Рассмотрим, обсудим.

11 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
10 дней
Спасибо Виктору за работу. Очень приятный и вежливый профессионал своего дела! Дали срок 10 дней. Сперва подумал что не успеет. Хотел уже ругаться)) Но нет, все вовремя и лучшем виде. Сработал принцип: мужик сказал, мужик сделал! Очень приятно было поработать. Рекомендую к сотрудничеству!
Рад был сотрудничать с Рамизом. Вежливое общение, лояльность в приеме проекта. Рамиз относится к тому типу заказчиков, которые любят контролировать ход работы, но это и не удивительно учитывая сжатые сроки. Но отсутствие назойливого контроля - позволило получить плодотворное сотрудничество и решение поставленной им цели. Рекомендую Рамиза как вежливого и понимающего заказчика.

Заявки фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад