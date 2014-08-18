Грабер для товаров

Здравствуйте уважаемые программисты!

Нам необходимо сделать несколько 2-3 грабера для полного копирования с интернет-магазинов их наименований товаров. И произвести само копирование в полном объеме.

Нужно будет скопировать категорию товаров, подкатегории (если будут) и сами товары.

В товарах нас интересуют:

1. Название товара

2. Картинки которые к нему прилагаются

3. Описание

4. Характеристики

5. Цена

6. Кейворды

7. Дескрипшон

8. Тайтл

Срок 10 дней.

Цену за работу предлагайте сами. Рассмотрим, обсудим.