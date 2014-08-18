Для TinyMCE в modx, нужно разработать кнопку для добавления картинки, НО не просто что бы она вставлялась, а вида я думаю меня понятно
Грабер для товаров
Здравствуйте уважаемые программисты!
Нам необходимо сделать несколько 2-3 грабера для полного копирования с интернет-магазинов их наименований товаров. И произвести само копирование в полном объеме.
Нужно будет скопировать категорию товаров, подкатегории (если будут) и сами товары.
В товарах нас интересуют:
1. Название товара
2. Картинки которые к нему прилагаются
3. Описание
4. Характеристики
5. Цена
6. Кейворды
7. Дескрипшон
8. Тайтл
Срок 10 дней.
Цену за работу предлагайте сами. Рассмотрим, обсудим.
Выбранный исполнитель
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