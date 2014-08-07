Интеграция верстки (сайт визитка) на CMS Diafan
Парсер
Нужен php парсер сайта, с использованием прокси, с занесением в базу mysql в виде связанных таблиц. Бюджет 3 т.р.
Заявки фрилансеров
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