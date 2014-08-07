Здравствуйте, ищу человека который сможет реализовать возможность оставлять записи на стене Facebook либо Twitter из моего сайта, с последующим редиректом на другой сайт. Подробности будем обсуждать с исполнителем. В заявке указывайте сроки и цену.
Доработать функционал Корзины на сайте
1. Все блоки с информацией необходимо разделить визуально.
2. Корзину разделить на 3 страницы.
3. Кнопки должны быть большими и яркими.
4. На страницах корзины не должно быть ссылок на другие сайты или разделы.
5. Проработать логику заказа, если человек заказывает курьера не предлагать оплату по безналу.
6. Все три страницы корзины должны быть с разными адресами для фиксирования конверсии.
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