Доработать функционал Корзины на сайте

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Закрыт3 заявки185 просмотров

1. Все блоки с информацией необходимо разделить визуально.

2. Корзину разделить на 3 страницы.

3. Кнопки должны быть большими и яркими.

4. На страницах корзины не должно быть ссылок на другие сайты или разделы.

5. Проработать логику заказа, если человек заказывает курьера не предлагать оплату по безналу.

6. Все три страницы корзины должны быть с разными адресами для фиксирования конверсии.

11 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров