Доработать функционал Корзины на сайте

1. Все блоки с информацией необходимо разделить визуально.

2. Корзину разделить на 3 страницы.

3. Кнопки должны быть большими и яркими.

4. На страницах корзины не должно быть ссылок на другие сайты или разделы.

5. Проработать логику заказа, если человек заказывает курьера не предлагать оплату по безналу.

6. Все три страницы корзины должны быть с разными адресами для фиксирования конверсии.